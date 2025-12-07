Infoveranstaltung

..
Das kann mir nicht passieren, sagen Viele. Und dennoch passiert es immer wieder, auch ausgefuchsten Rentner und Rentnerinnen.
Kommen Sie mit Freunden und Bekannten zu einem kurzweiligen und interessanten Vortrag über dieses Thema. Stellen Sie Fragen diesbezüglich und seien Sie auf dem neuesten Stand."
Folgende Termine bieten wir an:
08.12.25 in Mettweiler, Dorfgemeinschaftshaushaus
09.12.25 in Reichenbach, Dorfgemeinschaftshaus
11.12.25 in Eckersweiler, Dorfgemeinschaftshaus
18.12.25 in Fohren-Linden, Bürgerhaus
05.01.26 in Heimbach, Foyer Besenbinderhalle
Beginn: jeweils 15:00 Uhr (ca. 1 Stunde)
Weitere Termine für 2026 folgen.
Informationen erteilt Ihnen:
PK Becker, Polizeiinspektion Baumholder, Tel: 06783-9910
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
Tel: 06783 9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
