Infoveranstaltung

..

Das kann mir nicht passieren, sagen Viele. Und dennoch passiert es immer wieder, auch ausgefuchsten Rentner und Rentnerinnen.

Kommen Sie mit Freunden und Bekannten zu einem kurzweiligen und interessanten Vortrag über dieses Thema. Stellen Sie Fragen diesbezüglich und seien Sie auf dem neuesten Stand."



Folgende Termine bieten wir an:



08.12.25 in Mettweiler, Dorfgemeinschaftshaushaus

09.12.25 in Reichenbach, Dorfgemeinschaftshaus

11.12.25 in Eckersweiler, Dorfgemeinschaftshaus

18.12.25 in Fohren-Linden, Bürgerhaus

05.01.26 in Heimbach, Foyer Besenbinderhalle

Beginn: jeweils 15:00 Uhr (ca. 1 Stunde)



Weitere Termine für 2026 folgen.



Informationen erteilt Ihnen:



PK Becker, Polizeiinspektion Baumholder, Tel: 06783-9910



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

Tel: 06783 9910

Email: pibaumholder@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell