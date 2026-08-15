Schillingen
In Brand geratener Traktor auf der L 143
Brandobjekt
Brandobjekt
Polizeidirektion Trier

Am Samstag, dem 15.08.2026, kam es, gegen 14:15 Uhr, auf der L 143, zwischen den Ortslagen Heddert und Schillingen, zu einem Fahrzeugbrand.

Aus bislang unbekannter Ursache - vermutlich jedoch aufgrund eines technischen Defektes - geriet an vorgenannter Örtlichkeit ein Traktor in Vollbrand. Der Fahrzeugführer konnte die Maschine rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Kell am See, Schillingen und Heddert, eine RTW-Besatzung sowie die Polizei Hermeskeil.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil

Telefon: 06503 9151-0


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren