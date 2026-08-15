In Brand geratener Traktor auf der L 143

Aus bislang unbekannter Ursache - vermutlich jedoch aufgrund eines technischen Defektes - geriet an vorgenannter Örtlichkeit ein Traktor in Vollbrand. Der Fahrzeugführer konnte die Maschine rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Kell am See, Schillingen und Heddert, eine RTW-Besatzung sowie die Polizei Hermeskeil.
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Aus bislang unbekannter Ursache - vermutlich jedoch aufgrund eines technischen Defektes - geriet an vorgenannter Örtlichkeit ein Traktor in Vollbrand. Der Fahrzeugführer konnte die Maschine rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Kell am See, Schillingen und Heddert, eine RTW-Besatzung sowie die Polizei Hermeskeil.