In Brand geratener Traktor auf der L 143

Am Samstag, dem 15.08.2026, kam es, gegen 14:15 Uhr, auf der L 143, zwischen den Ortslagen Heddert und Schillingen, zu einem Fahrzeugbrand.

Aus bislang unbekannter Ursache - vermutlich jedoch aufgrund eines technischen Defektes - geriet an vorgenannter Örtlichkeit ein Traktor in Vollbrand. Der Fahrzeugführer konnte die Maschine rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Kell am See, Schillingen und Heddert, eine RTW-Besatzung sowie die Polizei Hermeskeil.



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