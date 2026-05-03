Konz
Illegales Straßenrennen
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Samstagabend, den 02.05.2026, gegen circa 21:10 Uhr, soll sich laut Angaben eines Verkehrsteilnehmers ein illegales Kraftfahrzeugrennen im Bereich des Industriegebiets in Konz-Könen ereignet haben.

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Demnach hätten sich zwei PKW, ein roter Chevrolet Camaro Cabrio,
sowie ein weißer BMW, vermutlich ein Modell M4, das Rennen geliefert, indem sie zeitweise innerorts beide Fahrspuren nebeneinander in hoher Geschwindigkeit, auch bei Gegenverkehr, befahren hätten. Durch die Fahrmanöver seien laut dem Mitteiler vier unbeteiligte Fahrzeuge gefährdet worden.
Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die möglicherweise gefährdeten Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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