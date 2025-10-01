Polizeidirektion Wittlich
illegaler Umgang mit Abfällen
Bruch / Arenrath (ots) - Im Tatzeitraum 29.09.2025, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr entsorgten bisher unbekannte Täter mehrere große Säcke mit vermutlich asbesthaltigem Inhalt im Bereich eines privaten Waldgebiets zwischen Arenrath und Bruch.

Die drei etwa 120cm hohen Abfallsäcke wurden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mittels eines Fahrzeuges in den Wald gefahren und dort abgeladen.

Eine fachgerechte Entsorgung wurde nunmehr in die Wege geleitet. Durch die Polizeiinspektion Wittlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Umgangs mit umweltgefährdenden Abfällen eingeleitet.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder Email: piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

