illegaler Umgang mit Abfällen

Die drei etwa 120cm hohen Abfallsäcke wurden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mittels eines Fahrzeuges in den Wald gefahren und dort abgeladen.
Eine fachgerechte Entsorgung wurde nunmehr in die Wege geleitet. Durch die Polizeiinspektion Wittlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Umgangs mit umweltgefährdenden Abfällen eingeleitet.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder Email: piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
