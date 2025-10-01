illegaler Umgang mit Abfällen

Bruch / Arenrath (ots) - Im Tatzeitraum 29.09.2025, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr entsorgten bisher unbekannte Täter mehrere große Säcke mit vermutlich asbesthaltigem Inhalt im Bereich eines privaten Waldgebiets zwischen Arenrath und Bruch.





Die drei etwa 120cm hohen Abfallsäcke wurden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mittels eines Fahrzeuges in den Wald gefahren und dort abgeladen.



Eine fachgerechte Entsorgung wurde nunmehr in die Wege geleitet. Durch die Polizeiinspektion Wittlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Umgangs mit umweltgefährdenden Abfällen eingeleitet.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder Email: piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell