Möglicherweise steht ein weißer Transporter der Marke Mercedes-Benz in Verbindung mit der Müllentsorgung.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder möglichen Personen geben können, werden gebeten sich bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781 5610 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Telefon: 06781- 5610
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Illegale Müllentsorgung