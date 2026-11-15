Illegale Müllentsorgung

Am 15.11.2026 kam es zwischen 09:45 Uhr und 15 Uhr zu einer größeren Müllablagerung in einem Waldstück in der Verlängerung zur Straße Reichelsdell in Idar-Oberstein.



Möglicherweise steht ein weißer Transporter der Marke Mercedes-Benz in Verbindung mit der Müllentsorgung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder möglichen Personen geben können, werden gebeten sich bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781 5610 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

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