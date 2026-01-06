Illegale Müllentsorgung in Neuendorf

Bei der Überprüfung vor Ort stellte die Polizei fest, dass gewöhnlicher Hausmüll in blauen Mülltüten entsorgt worden war.

Laut Angaben des Ortsbürgermeisters ereignen sich die illegalen Müllentsorgungen seit Heiligabend, 24.12.2025. Bisher wurden 14 Müllsäcke illegal abgelagert. Die Beseitigung und kostenpflichtige Vernichtung des Mülls geht zu Lasten der Ortsgemeinde.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verantwortlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



