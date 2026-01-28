Illegale Müllentsorgung im Waldgebiet

Im Zeitraum von Freitag, den 23.01.2026 bis Mittwoch, den 28.01.2026 kam es in einem Waldgebiet in der Nähe von Thalfang zu einer illegalen Entsorgung von Altöl.

Die bislang unbekannten Täter haben demnach ein 50l Fass mit Altöl, unerlaubt an einem Waldweg abgestellt. Der betroffene Waldweg ist von der L 150 sowohl mit einem Fahrzeug als auch zu Fuß zu erreichen.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



