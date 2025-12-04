Morbach
Illegale Müllentsorgung auf Parkplatz der B327 zwischen Wenigerath und Morbach
Am Donnerstagabend, den 04.12.2025, erhielt die Polizeiinspektion Morbach Mitteilung über eine unerlaubte Entsorgung von einem Kunststoffkanister samt Altöl auf einem Parkplatz sowie Kunststoffstühlen auf einer dahinter angrenzenden Weide.

Ein bisher unbekannter Täter entsorgte diese in dem Zeitraum vom 03.12.25 16:00 Uhr - 04.12.25 17:30 Uhr auf einem Parkplatz an der B327 zwischen der Ortschaft Morbach-Wenigerath und Morbach.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

