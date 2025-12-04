Ein bisher unbekannter Täter entsorgte diese in dem Zeitraum vom 03.12.25 16:00 Uhr - 04.12.25 17:30 Uhr auf einem Parkplatz an der B327 zwischen der Ortschaft Morbach-Wenigerath und Morbach.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Illegale Müllentsorgung auf Parkplatz der B327 zwischen Wenigerath und Morbach
