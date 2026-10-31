Demnach kam es vermutlich in der Nacht von Donnerstag, den 29.10.2026 auf Freitag, den 30.10.2026 zur Ablagerung von einer Vielzahl an Altreifen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christoph Zimmer, POK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
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Illegale Müllablagerung