Hinterweiler
Illegale Müllablagerung
illegal entsorgte Altreifen
illegal entsorgte Altreifen
Polizeidirektion Wittlich

Am Freitag, den 30.10.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es zu einer illegalen Müllablagerung im Waldgebiet im Bereich des "Ernstbergs" nahe der Ortslage Hinterweiler gekommen ist.



Demnach kam es vermutlich in der Nacht von Donnerstag, den 29.10.2026 auf Freitag, den 30.10.2026 zur Ablagerung von einer Vielzahl an Altreifen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christoph Zimmer, POK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
pidaun@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren