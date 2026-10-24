Illegale Müllablagerung

Am Mittwoch, den 21.10.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es zu einer illegalen Müllablagerung zwischen der Ortschaft Beinhausen und der Pfarrkirche St. Hubertus Hilgerath gekommen sei. Demnach kam es vermutlich in der Nacht von Dienstag, den 20.10.2026 auf Mittwoch, den 21.10.2026 zur Ablagerung von geringen Mengen Bauschutt sowie mehreren Elemente eines Wellblechdachs.

Beinhausen (ots) -



Am Mittwoch, den 21.10.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es zu einer illegalen Müllablagerung zwischen der Ortschaft Beinhausen und der Pfarrkirche St. Hubertus Hilgerath gekommen sei.



Demnach kam es vermutlich in der Nacht von Dienstag, den 20.10.2026 auf Mittwoch, den 21.10.2026 zur Ablagerung von geringen Mengen Bauschutt sowie mehreren Elemente eines Wellblechdachs.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christoph Zimmer, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

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