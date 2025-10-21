Illegale Müllablagerung

In der Nacht von Montag, 20.10.2025, auf Dienstag, 21.10.2025, kam es in der Gemarkung Grimburg, Bereich der "Friedhofsmauer", zu einer Ablagerung von gefährlichen Abfällen (u. altölbehaftete Ölfilter). Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu einem möglichen Verursacher, erbittet die PI Hermeskeil.

