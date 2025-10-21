Grimburg
Illegale Müllablagerung
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Montag, 20.10.2025, auf Dienstag, 21.10.2025, kam es in der Gemarkung Grimburg, Bereich der "Friedhofsmauer", zu einer Ablagerung von gefährlichen Abfällen (u. altölbehaftete Ölfilter). Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu einem möglichen Verursacher, erbittet die PI Hermeskeil.

Grimburg (ots) -

In der Nacht von Montag, 20.10.2025, auf Dienstag, 21.10.2025, kam es in der Gemarkung Grimburg, Bereich der "Friedhofsmauer", zu einer Ablagerung von gefährlichen Abfällen (u. a. altölbehaftete Ölfilter). Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu einem möglichen Verursacher, erbittet die PI Hermeskeil.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon 06503-9151 10
www.pihermeskeil@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region