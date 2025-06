Illegale Müllablagerung - Zeugenaufruf

Die Tatörtlichkeit befindet sich an der L16, aus Schloßheck kommend in Fahrtrichtung Oberlauch, unmittelbar an dem linksseitig hinter der Autobahnbrücke angrenzenden Feldweg.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm



Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell