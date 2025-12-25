Illegale Müllablagerung bei Gregors Hütte

Am Morgen des 22.12.2025 gegen 10:50 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin in der Nähe von Gregors Hütte eine illegale Müllablagerung.

Da die Örtlichkeit häuft als Spazierstrecke genutzt wird, kann der Tatzeitraum auf den 21.-22.12.2025 eingegrenzt werden. Vor Ort ergaben sich bisher noch keine Hinweise auf den Verursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Birkenfeld.



