Hoppstädten-Weiersbach
Illegale Müllablagerung bei Gregors Hütte
Am Morgen des 22.12.2025 gegen 10:50 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin in der Nähe von Gregors Hütte eine illegale Müllablagerung.

Da die Örtlichkeit häuft als Spazierstrecke genutzt wird, kann der Tatzeitraum auf den 21.-22.12.2025 eingegrenzt werden. Vor Ort ergaben sich bisher noch keine Hinweise auf den Verursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Birkenfeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Telefon: 06782/9910


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

