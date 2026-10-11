Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 07.10.2026, 09:00 Uhr, bis Freitag dem 09.10.2026, 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der B410, zwischen Prüm und Watzerath, Fahrtrichtung Watzerath, zu einer illegalen Entsorgung von Schlachtabfällen.

In den dort befindlichen Mülltonnen wurden zwei blaue Müllsäcke mit tierischen Innereien entsorgt.



Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm 06551-9420 / pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

06551/9420

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