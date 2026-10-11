Prüm
Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 07.10.2026, 09:00 Uhr, bis Freitag dem 09.10.2026, 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der B410, zwischen Prüm und Watzerath, Fahrtrichtung Watzerath, zu einer illegalen Entsorgung von Schlachtabfällen.

In den dort befindlichen Mülltonnen wurden zwei blaue Müllsäcke mit tierischen Innereien entsorgt.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm 06551-9420 / pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551/9420
pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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