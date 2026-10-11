In den dort befindlichen Mülltonnen wurden zwei blaue Müllsäcke mit tierischen Innereien entsorgt.
Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm 06551-9420 / pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551/9420
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Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen
In den dort befindlichen Mülltonnen wurden zwei blaue Müllsäcke mit tierischen Innereien entsorgt.