Illegale Entsorgung von Küchenteilen





Demnach wurden durch bisher unbekannte(n) Täter Küchenschränke, die von einem Schaustellergewerbe stammen könnten, unerlaubterweise auf einem Wirtschaftsweg abgeladen und dort entsorgt.



Die Fundstelle befindet sich linksseitig der B50 zwischen Zeltingen und Platten, im zweiten Wirtschaftsweg hinter dem Weingut Molitor.



Die Polizei sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher machen können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

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