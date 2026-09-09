Bernkastel-Kues
Illegale Entsorgung von Küchenteilen
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 09.09.2026, 15:00 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel-Kues eine illegale Müllentsorgung gemeldet.



Demnach wurden durch bisher unbekannte(n) Täter Küchenschränke, die von einem Schaustellergewerbe stammen könnten, unerlaubterweise auf einem Wirtschaftsweg abgeladen und dort entsorgt.

Die Fundstelle befindet sich linksseitig der B50 zwischen Zeltingen und Platten, im zweiten Wirtschaftsweg hinter dem Weingut Molitor.

Die Polizei sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher machen können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-95270
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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