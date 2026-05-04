illegale Entsorgung von Eternitplatten





Es handelte sich um eine Menge von etwa einer kleinen Anhängerladung voll.



Die Platten schienen bereits seit geraumer Zeit dort zu liegen, so dass ein Tatzeitraum sich nur schwer eingrenzen ließ.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Platten werden in der Folge fachgerecht entsorgt.



Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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