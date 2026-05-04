Es handelte sich um eine Menge von etwa einer kleinen Anhängerladung voll.
Die Platten schienen bereits seit geraumer Zeit dort zu liegen, so dass ein Tatzeitraum sich nur schwer eingrenzen ließ.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Die Platten werden in der Folge fachgerecht entsorgt.
Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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illegale Entsorgung von Eternitplatten
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