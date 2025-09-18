Bei der Örtlichkeit handelt es sich um den Buswendeparkplatz entlang der Bahnhofstraße in Büdesheim in Fahrtrichtung Schwirzheim. Dort wurde diverser Sperrmüll illegal entsorgt.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter der E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Illegale Entsorgung von Abfall in Büdesheim
