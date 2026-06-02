Wittlich (ots) -



Gleich mehrere illegale Abfallentsorgungen wurden der Polizeiinspektion Wittlich am 01.06.2026 gemeldet.



Gegen 07:00 Uhr wurde ein bisher unbekannter männlicher Täter beobachtet, wie er Abfall in Form von alten Elektroartikeln im Bereich des Bornwegs in Wittlich illegal an den dortigen Altglascontainern entsorgte.

Aufgrund guter Zeugenhinweise ergab sich hier ein erster Tatverdacht.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Im Zeitraum 11.05.2026 bis 22.05.2026 entsorgten bisher unbekannte Täter Abfall in Form von alten Glasscheiben und Spiegelgläsern im Bereich der Straße "Wahlholz" in Wittlich.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Am 01.06.2026 gegen 19:43 Uhr wurden bisher unbekannte Täter dabei beobachtet, wie sie aus einem weißen Sprinter heraus illegal Abfall in Form von Hanteln, einem alten Sportgerät und mehreren Müllsäcken im Bereich des Glascontainers im Klausener Weg in Wittlich entsorgten.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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