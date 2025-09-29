Am 28.09.2025 gegen 18:54 Uhr wurde den Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine illegale Abfallentsorgung im Bereich der Römerstraße in Wittlich an der Bushaltestelle zwischen dem "Netto" und "Möbel Roller" gemeldet.





Hier hatte ein bisher unbekannter Verantwortlicher rote Abfallsäcke mit Hausmüll illegal abgestellt.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



