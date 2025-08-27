Aufgrund der Menge und der Anzahl der verwendeten Bigpacks gehen die Ermittler davon aus, dass die Abfälle mit einem LKW der eventuell mit einem Ladekran ausgestattet war an der Örtlichkeit abgeladen wurde.
Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet Zeugen, sich unter 066781 5610 zu melden.
Illegale Abfallentsorgung