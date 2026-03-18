illegale Abfallbeseitigung



Dort entsorgten sie mehrere Autoteile eines Personenkraftwagens der Marke Mercedes-Benz.

Die entsorgten Gegenstände wurden durch Gemeindearbeiter gefunden und entsorgt. Eine Gefahr für das Gewässer bestand nicht.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 01.03.2026 bis 16.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter an die Bundesstraße 421 zwischen Hontheim und Bausendorf.

Hier wurde üblicher Hausmüll entsorgt.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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