"Ihre Tochter braucht ein dringendes Medikament!" - Weiterer Fall des Telefonbetrugs





Die Betrüger riefen bei der Seniorin aus Neidenbach an und erklärten ihr, ihre Tochter sei im Krankenhaus und benötige ein seltenes Medikament für eine dringende Behandlung. Das Medikament sei sehr teuer und müsse aus eigener Tasche bezahlt werden. Dafür bräuchte das Krankenhaus einen Nachweis darüber, dass die Seniorin über die finanziellen Mittel verfügt, für das Medikament aufzukommen. Weil die Tochter der Frau tatsächlich vor wenigen Tagen zur Behandlung im Krankenhaus war, glaubte die besorgte Seniorin den Betrügern.



Sie vereinbarte mit der angeblichen Ärztin am Telefon die Abholung der Wertgegenstände, die als Sicherheit dienen sollten. Schon kurze Zeit später erschien ein unbekannter Abholer bei der Seniorin zuhause im Pommericher Weg, nahm die wertvollen Gegenstände in einer Stofftasche an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung.



Die Frau konnte den Abholer vage beschreiben: männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 30-35 Jahre alt, "normale" Statur, kurzes dunkles Haar, dunkles Oberteil, Jeanshose.



Wer hat den Abholer oder etwas anderes Verdächtiges am frühen Donnerstagnachmittag in Neidenbach beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Bitburg unter 06561 96850 entgegen.



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