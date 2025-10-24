IGS-Hermeskeil - Täter beschmieren Hauswand mit Graffiti

In der Nacht von Dienstag, 21.10.2025 auf Mittwoch 22.10.2025 haben noch unbekannte Täter die Hauswand der integrierten Gesamtschule in Hermeskeil mit Graffiti besprüht.

Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an die pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.



