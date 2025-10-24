Anschließend entfernten sie sich unerkannt.
Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an die pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon:06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
IGS-Hermeskeil - Täter beschmieren Hauswand mit Graffiti
Anschließend entfernten sie sich unerkannt.