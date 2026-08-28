Idar- Oberstein- Polizeieinsatz nach Gefährdungslage - Keine Gefahr für die Bevölkerung

Für einen Zeitraum von ca. vier Stunden sperrte die Polizei den betroffenen Bereich weiträumig ab, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.
Nach einer umfassenden Überprüfung der Lage vor Ort konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung.
Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das gezeigte Verständnis.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PHK Distler
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Für einen Zeitraum von ca. vier Stunden sperrte die Polizei den betroffenen Bereich weiträumig ab, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.