Idar-Oberstein
Idar- Oberstein- Polizeieinsatz nach Gefährdungslage - Keine Gefahr für die Bevölkerung
Symbolbild

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dpa

Am Heutigen Abend, dem 27.08.2026, kam es im Bereich der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer gemeldeten Gefährdungslage.

Für einen Zeitraum von ca. vier Stunden sperrte die Polizei den betroffenen Bereich weiträumig ab, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.
Nach einer umfassenden Überprüfung der Lage vor Ort konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung.
Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das gezeigte Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PHK Distler


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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