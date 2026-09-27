Hydraulikhammer an Bagger entwendet

Aufgrund des Gewichts dürfte für den Abtransport ein Kleintransporter oder Pick-up, benutzt worden sein.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder o.g. Fahrzeuge im Bereich des Radwegs zwischen Birkenfeld und Hoppstädten festgestellt haben, um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
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