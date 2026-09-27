Hydraulikhammer an Bagger entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch dem 23.09.2026 - 17:00 Uhr und Donnerstag dem 24.09.2026 - 09:00 Uhr einen Hydraulikhammer an einem Bagger, der auf dem Naheradweg zwischen Birkenfeld und Hoppstädten abgestellt war.



Aufgrund des Gewichts dürfte für den Abtransport ein Kleintransporter oder Pick-up, benutzt worden sein.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder o.g. Fahrzeuge im Bereich des Radwegs zwischen Birkenfeld und Hoppstädten festgestellt haben, um Hinweise.



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