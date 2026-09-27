Birkenfeld
Hydraulikhammer an Bagger entwendet
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch dem 23.09.2026 - 17:00 Uhr und Donnerstag dem 24.09.2026 - 09:00 Uhr einen Hydraulikhammer an einem Bagger, der auf dem Naheradweg zwischen Birkenfeld und Hoppstädten abgestellt war.


Aufgrund des Gewichts dürfte für den Abtransport ein Kleintransporter oder Pick-up, benutzt worden sein.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder o.g. Fahrzeuge im Bereich des Radwegs zwischen Birkenfeld und Hoppstädten festgestellt haben, um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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