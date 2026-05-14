Hundegerangel und eine leicht verletzte Hundehalterin





Die Hunde kamen miteinander ins Gerangel und wurden anschließend durch die Hundehalter*innen getrennt.



Im Nachgang stellte die 25-jährige Hundehalterin aus dem Wittlicher Stadtgebiet fest, dass sie im Zuge der Handlungen durch den fremden Hund leicht in die Hand gebissen wurde.



Vor Ort hatten man untereinander keine Personalien ausgetauscht.



Der Hundehalter darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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