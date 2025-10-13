Hundebiss in der Eurener Straße

Am Freitag, den 10.10.2025 gegen 13:00 Uhr, wurde in der Eurener Straße in Trier, auf Höhe der Pizzeria l'Angolo, ein zehnjähriges Kind von einem Hund beim Vorbeigehen in den Oberarm gebissen.

Das Kind trug oberflächliche Hautverletzungen davon.

Zu dem Mann kann keine Beschreibung abgegeben werden, jedoch soll er zwei große, grau-weiße Hunde geführt haben.



Wer kann Hinweise zur Identität des Hundehalters geben?



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden:



0651 983-44150



