Das Kind trug oberflächliche Hautverletzungen davon.
Zu dem Mann kann keine Beschreibung abgegeben werden, jedoch soll er zwei große, grau-weiße Hunde geführt haben.
Wer kann Hinweise zur Identität des Hundehalters geben?
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden:
0651 983-44150
Hundebiss in der Eurener Straße
