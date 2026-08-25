Idar-Oberstein
Hundebiss "An der Muhl" in Idar-Oberstein

Symbolbild

dpa

Am Montag, den 17.08.2026 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Beißvorfall im Bereich der Hohlstraße in Idar-Oberstein.

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An dortiger Bushaltestelle "An der Muhl" soll ein junger Mann beim Aussteigen aus einem Bus von einem Hund gebissen worden sein. Ein Mann (ca. 50 Jahre alt, graues Oberteil, blaue Jeans) soll den Hund ohne Leine geführt haben. Es ist anzunehmen, dass sich der Mann öfter in dem Bereich Hohlstraße/An der Muhl aufhält oder dort sogar wohnhaft ist. Bei dem Hund soll es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um einen braunen, kniehohen Mischlingshund handeln. Der Geschädigte erlitt Verletzungen und musste im Klinikum Idar-Oberstein weiter behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PK Gutendorf


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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