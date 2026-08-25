Hundebiss "An der Muhl" in Idar-Oberstein

An dortiger Bushaltestelle "An der Muhl" soll ein junger Mann beim Aussteigen aus einem Bus von einem Hund gebissen worden sein. Ein Mann (ca. 50 Jahre alt, graues Oberteil, blaue Jeans) soll den Hund ohne Leine geführt haben. Es ist anzunehmen, dass sich der Mann öfter in dem Bereich Hohlstraße/An der Muhl aufhält oder dort sogar wohnhaft ist. Bei dem Hund soll es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um einen braunen, kniehohen Mischlingshund handeln. Der Geschädigte erlitt Verletzungen und musste im Klinikum Idar-Oberstein weiter behandelt werden.



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