Hund verhindert Brand

In der heutigen Nacht gegen 01:20 Uhr wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in Kalenborn-Scheuern durch das Bellen ihres Hundes geweckt.

Dieser hatte wohl den Rauchmelder im Keller gehört. Im Keller hatte sich bereits Qualm ausgebreitet. Der 27jährige Sohn der Eigentümer löschte mittels Feuerlöscher das Feuer an der Gas-Therme, so dass der Brand sich nicht weiter ausbreiten konnte. Die hinzugezogenen Freiwilligen Feuerwehren Kalenborn, Scheuern, Müllenborn, Duppach, Oos und Gerolstein mussten keine weiteren Löscharbeiten durchführen.



Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:

Sonja Bothe, PHK`in

-stellv. Dienstgruppenleiterin-

Telefon 06592 9626-0

Telefax 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell