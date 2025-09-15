Hottenbach: Fahrbahnsperrung aufgrund umgekipptem LKW

Der Fahrzeugführer eines LKWs ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts in den Graben gerutscht. Der LKW ist mit mehreren Eimern Harz beladen, wobei es allerdings nicht zu einem Auslaufen gekommen ist. Nach erster Begutachtung durch die Feuerwehr geht hiervon keine Gefahr aus. Aufgrund der laufenden Bergungsarbeiten muss die Fahrbahn voraussichtlich ab 13:30 Uhr für ca. zwei Stunden vollgesperrt werden.



