Der Geschädigte betreibt dort einen Selbstbedienungsladen, bei dem er Produkte aus eigener Herstellung gegen Bezahlung in eine Vertrauenskasse anbietet. Bei den Diebstählen wurde jeweils eine Vielzahl von Produkten entwendet und es ist Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.
Honigdieb in Jünkerath gesucht
