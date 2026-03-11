Honigdieb in Jünkerath gesucht

Zwischen dem 15. und 17.12.2025 und am 17.01.2026 gegen 15:40 Uhr kam es zu Diebstählen von Honig und weiteren Imkerprodukten in der Straße Burgbering in Jünkerath.

Der Geschädigte betreibt dort einen Selbstbedienungsladen, bei dem er Produkte aus eigener Herstellung gegen Bezahlung in eine Vertrauenskasse anbietet. Bei den Diebstählen wurde jeweils eine Vielzahl von Produkten entwendet und es ist Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell