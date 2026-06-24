Zell
Hinweisschilder eines Schulprojekts beschädigt
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum vom 13.06.2026, 10:30 Uhr - 22.06.2026, 08:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter mutwillig zwei Hinweisschilder (u. Steckbriefe von Tieren) der Bienen- und Weinbergs-Arbeitsgemeinschaft (AG) der IGS Zell beschädigt.

Zell (ots) -

Im Zeitraum vom 13.06.2026, 10:30 Uhr - 22.06.2026, 08:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter mutwillig zwei Hinweisschilder (u.a. Steckbriefe von Tieren) der Bienen- und Weinbergs-Arbeitsgemeinschaft (AG) der IGS Zell beschädigt.
Der Standort der Schilder befindet sich auf einem Wirtschaftsweg parallel der Bundesstraße 53 direkt gegenüber des Schulgeländes.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Tel.: 06542-9867 0
pizell@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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