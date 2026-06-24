Hinweisschilder eines Schulprojekts beschädigt

Im Zeitraum vom 13.06.2026, 10:30 Uhr - 22.06.2026, 08:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter mutwillig zwei Hinweisschilder (u. Steckbriefe von Tieren) der Bienen- und Weinbergs-Arbeitsgemeinschaft (AG) der IGS Zell beschädigt.

Zell (ots) -



Im Zeitraum vom 13.06.2026, 10:30 Uhr - 22.06.2026, 08:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter mutwillig zwei Hinweisschilder (u.a. Steckbriefe von Tieren) der Bienen- und Weinbergs-Arbeitsgemeinschaft (AG) der IGS Zell beschädigt.

Der Standort der Schilder befindet sich auf einem Wirtschaftsweg parallel der Bundesstraße 53 direkt gegenüber des Schulgeländes.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

Tel.: 06542-9867 0

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