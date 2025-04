Hillesheim - Einbruchsversuch in Apotheke

Über die Osterfeiertage versuchten bislang unbekannte Täter, die Seiteneingangstür einer Apotheke in Hillesheim in der Wallstraße mit einem bislang unbekannten Gegenstand aufzuhebeln.



Ein Eindringen ins Geschäft gelang nicht.

Durch die Hebelversuche wurde der Türrahmen an mehreren Stellen verbogen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizei Daun erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell