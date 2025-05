Hermeskeil: Brand Holzhackschnitzelwerk

In den frühen Morgenstunden des 21.05.2025 gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Brand im Holzhackschnitzelwerk in Hermeskeil / Gusenburg.

Hierbei gerieten ca. mehrere hundert Tonnen Holzhackschnitzel in Brand. Darüber hinaus entstand kein weiterer Personen- und Gebäudeschaden. Nach ersten Schätzungen zu Folge beträgt die Schadenshöhe ca. 5000,00 Euro. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang noch nicht vor.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Hermeskeil und dem THW ca. 130 Kräfte der Feuerwehren Hermeskeil / Reinsfeld / Gusenburg / Grimburg / Hinzert-Pölert / Kell am See

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-9151-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:



Telefon: 06503-9151-0

Telefax: 06503-9151-50

pihermeskeil@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell