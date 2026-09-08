Der silberne Kleinwagen stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße in Beuren (Hochwald).
Da aus dem Fahrzeug nichts entwendet wurde, ist von mutwilliger Sachbeschädigung auszugehen.
Hinweise auf den/die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen, Tel.: 06503-91510
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Heckscheibe eines Pkw mutwillig zerstört