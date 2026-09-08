Heckscheibe eines Pkw mutwillig zerstört

Am 06.09.2026 wurde im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 11:30 Uhr die Heckscheibe eines Pkw zerstört.



Der silberne Kleinwagen stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße in Beuren (Hochwald).

Da aus dem Fahrzeug nichts entwendet wurde, ist von mutwilliger Sachbeschädigung auszugehen.

Hinweise auf den/die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen, Tel.: 06503-91510



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

__________________________

Tel: 06503/9151-0

Fax: 06503/9151-50

PiHermeskeil@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell