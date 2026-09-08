Beuren
Heckscheibe eines Pkw mutwillig zerstört
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 06.09.2026 wurde im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 11:30 Uhr die Heckscheibe eines Pkw zerstört.


Der silberne Kleinwagen stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße in Beuren (Hochwald).
Da aus dem Fahrzeug nichts entwendet wurde, ist von mutwilliger Sachbeschädigung auszugehen.
Hinweise auf den/die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen, Tel.: 06503-91510

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
__________________________
Tel: 06503/9151-0
Fax: 06503/9151-50
PiHermeskeil@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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