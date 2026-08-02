Heckenbrand





Der Brand griff auch auf die Hecke eines Nachbargrundstücks über.



Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude verhindern.



Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die genaue Sachschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.



Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Nach ersten Ermittlungen dürfte eine vorsätzlich herbeigeführte Brandursache auszuschließen sein.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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