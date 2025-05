Hausfriedensbruch & Sachbeschädigung in Rohbau

Das Gebäude befindet sich am Ortstrand, an der L 172 (Hauptstraße) in Fahrtrichtung Kronweiler gelegen.

In der Vergangenheit ist dies bereits häufiger passiert. Zuletzt wurde der Polizei ein ähnlicher Sachverhalt am 28.04.2025 durch die Gebäudeeigentümer gemeldet.



Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell