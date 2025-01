Hangrutsch Bitburger Straße

Am 09.01.2025 kam es um 10:12 Uhr zu einem Erdrutsch am Roten Felsen auf die Bitburger Straße in Trier.

Der betroffene Bereich (Kölner Straße bis Kaiser-Wilhelm-Brücke) wurde voll gesperrt, da das Herabfallen weiterer Gesteinsbrocken nicht ausgeschlossen werden konnte. Das an der Straße befindliche Wartehäuschen der Bushaltestelle "Bitburger Straße" wurde nur knapp von einem größeren Brocken verfehlt. In dem Häuschen befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Person, welche glücklicherweise unverletzt blieb. Die Straße wurde durch das Amt StadtRaum Trier geräumt. Des Weiteren wurde ein Geologe zur Beurteilung des Felsens angefordert.

Im Einsatz waren das Amt StadtRaum Trier sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Trier. Die Bitburger Straße ist zwischen Kaiser- Wilhelm- Brücke und Bonner Straße/ Im Sabel in beide Richtungen voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-983- 44150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell