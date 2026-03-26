Handysünder in Kröv

Dabei wurden 11 Handyverstöße und ein Gurtverstoß festgestellt. Wegen der erhöhten Unfallgefahren durch Ablenkung wird für die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer ein Regelbußgeld von 100 EUR und ein Punkt im Fahreignungsregister durch die Bußgeldstelle festgesetzt.

Die Polizei Bernkastel-Kues wird weitere zielgerichtete Kontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich durchführen und appelliert an die Vernunft aller Fahrzeugführenden.



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54470 Bernkastel-Kues

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