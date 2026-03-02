Halsbrecherische Flucht vor der Polizei auf einem frisierten Motorroller

Zuvor fiel den eingesetzten Beamten ein auffällig roter Motorroller ins Auge, der durch den oberen Abschnitt der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein in Richtung des Bahnhofs fuhr. Bei Erkennen der Polizeistreife im Rückspiegel, entzog sich der Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern über rote Ampelkreuzungen hinweg, fuhr der Rollerfahrer bis auf die B 41 in Fahrtrichtung Kirn. Doch kurz vor dem Altenbergtunnel wendete der Fahrer des Motorrollers unverhofft und fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung über den zweispurigen Streckenabschnitt zurück in Richtung Stadtgebiet. Hierbei kam es auch zu einigen gefährlichen Verkehrssituationen für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Da der Fahrzeugführer des Motorrollers letztlich über eine Fußgängerbrücke flüchtete, verlor sich zunächst die Spur. Der Hohe Fahndungsdruck führte im Nachhinein dennoch zum Erfolg und der 19-jährige Fahrer konnte ermittelt werden.

Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren. Es stellte sich heraus, dass an dem geführten Motorroller einige illegale technische Veränderungen vorgenommen wurden. Somit war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben und damit auch die Betriebserlaubnis erloschen. Der Fahrzeugführer machte sich u. a. durch das Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnisklasse strafbar. Die Prüfung weiterer verkehrsrechtlicher Straftaten in Bezug auf die Gefährdung des Straßenverkehrs steht noch aus.



