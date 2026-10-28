Halloween: Wo hört der Spaß auf und ab wann beginnt die Straftat?

„ Auch zu Halloween gelten Regeln. Nicht jeder Streich ist harmlos. Wenn am 31. Oktober wieder Geister, Hexen und Vampire durch die Straßen ziehen und “Süßes, sonst gibt's Saures!" rufen, ist der Gruselfaktor garantiert. Damit die Nacht nicht im echten Schrecken endet, gibt die Polizei Hinweise:



Streiche können strafbar sein: Ob Müll im Vorgarten, Farbe an der Hauswand oder Kratzer am Auto – das sind keine harmlosen Streiche, sondern Sachbeschädigungen. Und die können teuer werden: Wer fremdes Eigentum beschädigt, riskiert eine Geldstrafe oder sogar bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Noch höher fällt die Strafe aus, wenn Dinge zerstört werden, die der Allgemeinheit dienen – etwa Parkbänke, Laternen oder Fensterscheiben in Zügen.



Das bloße Erschrecken von Menschen ist nicht zwingend strafbar. Sollte sich jedoch jemand beim panischen Flüchten verletzten, kann dies strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.



Vorsicht gilt, wie immer bei berauschenden Mitteln, wie bei Alkohol oder Cannabis! Bei Konsum bleiben Fahrzeuge aller Art, das Fahrrad oder der E-Scooter, stehen.



Das Mitführen von Waffen und das Drohen mit Waffen ist kein Spaß, stellt eine Straftat dar und erfordert polizeiliches Einschreiten. Die vergangenen Wochen zeigen, dass auch mitgeführte täuschend echt aussehenden Waffen(Anscheinswaffen)echte Polizeieinsätze nach sich ziehen können. Die Polizei geht im Falle einer solchen Meldung grundsätzlich von einer realen Gefahr durch scharfe Schusswaffen aus und reagiert entsprechend. Dabei kann es durchaus auch zur Androhung oder letztlich auch zum Einsatz der Dienstwaffen kommen!



Damit Halloween für alle in schöner Erinnerung bleibt, gibt die Polizei folgende Tipps:



– Vorher informieren: Eier an Hauswände zu werfen oder Böller in

Briefkästen zu stecken sind keine harmlosen Streiche.



– Kinder nach Möglichkeit bei ihrem Rundgang durch die

Nachbarschaft begleiten.



– in gut sichtbaren Bereichen aufhalten und dunkle Ecken meiden.



– ein Handy und eine Taschenlampe mitnehmen und versuchen für

Verkehrsteilnehmer gut sichtbar zu sein.



– Wählt die 110, solltet ihr euch bedroht oder gefährdet fühlen.



Wir wünschen allen eine spannende Halloween-Nacht und viel Spaß beim Gruseln!



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

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