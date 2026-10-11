Nach Informationen der Polizeiinspektion Zell ist es zu keinen Gefährdungen oder Unfällen gekommen.
Sachdienliche Tat- bzw. Täterhinweise, die zur Aufklärung der Tat
führen können, werden an die Polizeiinspektion Zell unter der 06542 98670 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Telefon: 06542 98670
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Gullydeckel in Zell entwendet
Nach Informationen der Polizeiinspektion Zell ist es zu keinen Gefährdungen oder Unfällen gekommen.