Gullydeckel in Zell entwendet

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr In der Nacht vom 10. auf den 11.10.2026 wurden in der Marientaler Au in Zell mehrere Gullydeckel entwendet.

Nach Informationen der Polizeiinspektion Zell ist es zu keinen Gefährdungen oder Unfällen gekommen.

Sachdienliche Tat- bzw. Täterhinweise, die zur Aufklärung der Tat

führen können, werden an die Polizeiinspektion Zell unter der 06542 98670 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542 98670





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