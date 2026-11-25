Nicht einen Gülletransport stoppten die Beamten gestern und heute zum ersten Mal in verbotenem Zustand.



Bereits die ersten Eindrücke der Beamten bei der Kontrolle des sechsachsigen Gülletransportes aus den Niederlanden ließen nichts Gutes erwarten. Denn laut der am Tankanhänger verbauten fahrzeuginternen Ladungsanzeige hatte der Transport 38.000Kg Gülle geladen und wies bereits auf eine deutliche Überladung hin. Aber auch der später vorgezeigte Wiege-Schein vom Beladeort erhärtete den Verdacht noch weiter und ließ erahnen, dass dem Fahrer die deutliche Überladung beim Start in den Niederlanden nicht nur bekannt war, sondern wiederholt mit zu Gewicht den Transport nach Deutschland antrat.

Bei einer Verwiegung auf einer nahegelegenen und geeigneten Brückenwaage wurde dann auch tatsächlich ein Gesamtgewicht von über 54,5 Tonnen festgestellt, was einer Überladung von über 36% entsprach.

Da die Gülle Aufgrund des Seuchenschutzgesetztes nicht bei einem landwirtschaftlichen Betrieb abgeladen werden konnte, musste ein zweiter Sattelzug vor Ort kommen und einen Teil der Gülle umpumpen. Der ursprüngliche Sattelzug, mit Rest 23.500Kg Gülle, konnte danach die Fahrt zu einem landwirtschaftlichen Hof bei Trier fortsetzen.

Bemerkenswert im Nachgang war, dass ein gleicher Sattelzug desselben Unternehmens erst vergangene Woche vom Bundesamt für Logistik und Mobilität auf der A-1 bei Reinsfeld und am heutigen Mittwoch noch wieder gestoppt wurde, wobei das Gespann auch bei diesen beiden Kontrollen ein Gesamtgewicht von über 54 Tonnen auf die Waage brachte.

Den Fahrer dürfte nun mehrfach ein hohes Bußgeld und das Unternehmen ein Verfahren erwarten, wonach dessen Frachterlöse eingezogen werden dürften. Eine separate Mitteilung an die ADD, welche solche grenzüberschreitende Gülletransporte überwacht, um die Verbringung von Nitraten auf den Böden zu regulieren, wird entsprechend ebenfalls gefertigt. Des Weiteren wird ein Bericht an die zuständige Behörde in den Niederlanden hinsichtlich der Lizenz für den Güterverkehr gesandt, wobei hier die Geeignetheit des Unternehmens zum Gütertransport geprüft werden soll.



Aber nicht nur der Gülle-Transport wurde wiederholt gestoppt, auch ein aus Luxemburg stammender Tiertransport mit lebenden Rindern zum Schlachten fiel erneut wegen Überschreitung der zulässigen Gesamthöhe von 4m auf. In den vergangenen Wochen war ein Transport dieses Unternehmens schon mehrfach wegen der Höhenüberschreitung aufgefallen. Diesmal hatte der Lkw-Zug eine Gesamthöhe von 4,18m und war somit wiederum zu hoch. Der Grund für die Höhenüberschreitungen durfte darin gelegen haben, dass die Rinder teils zweigeschossig zum Schlachthof verbracht wurden und die Tiere ein gewisses Maß an Freiheit nach oben haben müssen. Um diese tiertransportrechtlichen Vorgaben einzuhalten, wurde das höhenverstellbare Dach jedes Mal verbotenerweise nach oben gestellt und der Zug überschritt somit die zulässige Höhe. In Absprache mit dem Veterinäramt der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm wurde die Weiterfahrt ausnahmsweise im Sinne des Tierwohls gestattet und nicht vor umgeladen. Der Transport wurde jedoch am Zielort für weitere Maßnahmen am Zielort in der Eifel durch die Veterinäre in Empfang genommen.

Gegen den Fahrer wird auch hier ein Bußgeldverfahren eingeleitet und gegen das Unternehmen in Absprache mit der Bußgeldstelle ebenfalls ein Verfahren, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.



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