Morbach (ots) -
Im Zeitraum vom 27.07.2026 bis 29.07.2026 wurde eine grüne ReFood-Abfalltonne (u.a. für Alt-Speiseöl bestimmt) in der Straße Unterer Markt im Ortskern Morbach entwendet.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon:06533/93740
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Grüne ReFood Abfalltonne im Ortskern Morbach entwendet
Morbach (ots) -