Morbach
Grüne ReFood Abfalltonne im Ortskern Morbach entwendet
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum vom 27.07.2026 bis 29.07.2026 wurde eine grüne ReFood-Abfalltonne (u. für Alt-Speiseöl bestimmt) in der Straße Unterer Markt im Ortskern Morbach entwendet.

Morbach (ots) -

Im Zeitraum vom 27.07.2026 bis 29.07.2026 wurde eine grüne ReFood-Abfalltonne (u.a. für Alt-Speiseöl bestimmt) in der Straße Unterer Markt im Ortskern Morbach entwendet.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon:06533/93740
Email: pimorbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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