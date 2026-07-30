Grüne ReFood Abfalltonne im Ortskern Morbach entwendet

Im Zeitraum vom 27.07.2026 bis 29.07.2026 wurde eine grüne ReFood-Abfalltonne (u. für Alt-Speiseöl bestimmt) in der Straße Unterer Markt im Ortskern Morbach entwendet.

Morbach (ots) -



Im Zeitraum vom 27.07.2026 bis 29.07.2026 wurde eine grüne ReFood-Abfalltonne (u.a. für Alt-Speiseöl bestimmt) in der Straße Unterer Markt im Ortskern Morbach entwendet.

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54497 Morbach

Telefon:06533/93740

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