Trier-Ehrang
Großkontrolle im Ehranger Hafen
Symbolbild

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dpa

Am Donnerstagnachmittag 17.09.2026 führten Polizeibeamte/-innen der Polizeiinspektion Schweich in Kooperation mit der Hochschule der Polizei und Lehrgangsteilnehmern aus dem gesamten Polizeipräsidium Trier eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogendelikte im Ehranger Hafen durch.

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Zwischen 12:00 und 17:30 Uhr wurden 131 Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen der B 53 durch Anhalteposten selektiert und zu den Kontrollboxen in der Schiffstraße geleitet, wo sie einer Kontrolle unterzogen wurden. Mehrere Fahrzeugführer/-innen mussten sich Drogen- und Alkoholtests unterziehen.
Insgesamt wurden 10 Fahrzeugführer-/innen eine Blutprobe entnommen, da diese unter dem Einfluss von Kokain, Amphetaminen oder Cannabis standen. Bei allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben 47 Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten, sowie 7 festgestellten Mängeln an Fahrzeugen, mussten zwei weitere Fahrer/-innen zu Fuß die Heimreise antreten, da sie keinen Versicherungsschutz für ihr Fahrzeug hatten.
Es wurden 8 Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. Im Rahmen mehrerer Kontrollen konnte eine nicht erlaubte Menge von 40 gr. Haschisch sowie mehrere kleinere Mengen von Kokain und Amphetamin aufgefunden werden. Bei zwei Fahrzeugführern konnte griffbereit ein Einhandmesser und ein Schlagring sichergestellt werden.
Während der Kontrollmaßnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

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