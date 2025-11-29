Großflächige Ölspur in der Eifel – Straßenmeistereien im Dauereinsatz

Die Spur erstreckte sich von Bleialf über Pronsfeld, Lünebach, Waxweiler, Lambertsberg, Oberweiler und Nattenheim bis in den Bitburger Ortsteil Matzen.



Die Straßenmeistereien Prüm, Arzfeld und Kyllburg waren im Dauereinsatz, um die Ölspur abzustreuen und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte konnten gefährliche Situationen vermieden werden.



Bei der Kontrolle des verantwortlichen LKW stellte sich heraus, dass dieser weder über eine gültige Zulassung noch über eine Versicherung verfügte. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem muss er mit den Kosten für den Einsatz der Straßenmeistereien rechnen.



Die Polizeiinspektion Prüm weist darauf hin, wie wichtig regelmäßige Fahrzeugkontrollen sind – nicht nur aus rechtlicher, sondern auch aus sicherheitstechnischer Sicht.



