Großes Bällerennen mit Blaulichtmeile in Daun





Tausende Bälle werden am Sonntag gleichzeitig auf die Strecke geschickt. Wer den richtigen Ball erwischt, kann sich auf attraktive Gewinne freuen.



Doch nicht nur das Rennen selbst verspricht Spannung:

Auf dem Wirichparkplatz präsentieren sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, DRK, THW und Polizei mit ihren Fahrzeugen und ihrer Ausrüstung.



Die Blaulichtmeile bietet die Gelegenheit, Einsatzfahrzeuge aus der Nähe zu erleben, mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre wichtige Arbeit zu erfahren.



Für Kinder gibt es die Möglichkeit, einmal selbst in einem Polizeiauto oder Feuerwehrauto Platz zu nehmen.



Die Blaulichtmeile dient zudem der Nachwuchswerbung und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, die vielfältigen Aufgaben und Karrieremöglichkeiten kennenzulernen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/9626-0

Fax: 06592/9626-50

pidaun@polizei.rlp.de



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