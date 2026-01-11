Großer Besucherandrang am heutigen Sonntag auf dem Erbeskopf erwartet. Bitte nur ausgewiesene Parkplätze am Erbeskopf nutzen.

Geplant sei, dass am Sonntag den 11.01.2026, der dortige Ski-Schlepplift in Betrieb genommen wird. In den vergangenen Jahren war es bereits zu Störungen des fließenden Verkehrs rund um den Erbeskopf gekommen, bei denen unter anderem Rettungs- und Fluchtwege blockiert wurden. Daher richtet sich die Polizeiinspektion Morbach vorab an die dortigen Besucher, die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen, Rettungs- und Fluchtwege freizuhalten sowie das Parken an den Bundes-, Kreis-, sowie Landestraßen zu unterlassen. Parkverbotszonen sind bereits an den umliegenden Straßen ausgewiesen. Etwaige Parkverstöße werden durch die zuständige Behörde geahndet. Jedoch wünscht die Polizeiinspektion Morbach allen Besucher eine gute An- und Abfahrt sowie einen schönen Aufenthalt am Erbeskopf.



