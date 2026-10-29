Großeinsatz wegen verdächtiger Rauchentwicklung im Wald

Zeugen hätten eine Rauchwolke, welche aus dem Waldstück aufstieg, bemerkt.
Die Einsatzörtlichkeit wurde umgehend mit starken Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aufgesucht. Weiterhin wurden vorsorglich auch zwei Rettungshubschrauber angefordert.
Nachfragen auf den umliegenden Flugplätzen und der Flugsicherung, bezüglich eines möglichen Flugzeugabsturzes, verliefen negativ.
Eine Absuche der Einsatzörtlichkeit mittels Drohne und eines weiteren Hubschraubers verliefen negativ.
Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass seitens der Bundeswehr eine Übung im Einsatzgebiet stattgefunden hatte. Hier wurden u.a. Nebeltöpfe eingesetzt, welche die Rauchentwicklung verursachten.
Gegen 11:30 Uhr konnte der Einsatz vor Ort beendet werden.
Im Einsatz befanden sich ca. 40 Personen, bestehend aus der Feuerwehr Daun, dem Rettungsdienst, der Polizeiinspektion Daun.
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Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
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Zeugen hätten eine Rauchwolke, welche aus dem Waldstück aufstieg, bemerkt.