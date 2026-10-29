Daun
Großeinsatz wegen verdächtiger Rauchentwicklung im Wald
Symbolbild
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dpa

Am Donnerstag, den 29.10.2026 gegen 10 Uhr wurde der Polizei Daun mitgeteilt, dass es in einem Waldgebiet bei Daun-Waldkönigen zu einem vermutlichen Flugzeugabsturz gekommen sei.

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Zeugen hätten eine Rauchwolke, welche aus dem Waldstück aufstieg, bemerkt.
Die Einsatzörtlichkeit wurde umgehend mit starken Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aufgesucht. Weiterhin wurden vorsorglich auch zwei Rettungshubschrauber angefordert.
Nachfragen auf den umliegenden Flugplätzen und der Flugsicherung, bezüglich eines möglichen Flugzeugabsturzes, verliefen negativ.
Eine Absuche der Einsatzörtlichkeit mittels Drohne und eines weiteren Hubschraubers verliefen negativ.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass seitens der Bundeswehr eine Übung im Einsatzgebiet stattgefunden hatte. Hier wurden u.a. Nebeltöpfe eingesetzt, welche die Rauchentwicklung verursachten.

Gegen 11:30 Uhr konnte der Einsatz vor Ort beendet werden.

Im Einsatz befanden sich ca. 40 Personen, bestehend aus der Feuerwehr Daun, dem Rettungsdienst, der Polizeiinspektion Daun.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun


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Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650

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