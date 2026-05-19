Riol
Große Suchaktion nach Mann in hilfloser Lage mit glücklichem Ausgang
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht zum 19.05.2026 kam es im Bereich des Triolago zu einer großen Suchaktion.

Ein 82-jähriger, ortsunkundiger Mann verirrte sich bei einem Spaziergang auf den Wanderwegen um das Freizeitgelände.
Mit Hilfe der Polizei-Hubschrauberstaffel und der Feuerwehr Riol konnte der Mann gegen 4:30 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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