Ein 82-jähriger, ortsunkundiger Mann verirrte sich bei einem Spaziergang auf den Wanderwegen um das Freizeitgelände.
Mit Hilfe der Polizei-Hubschrauberstaffel und der Feuerwehr Riol konnte der Mann gegen 4:30 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden.
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Große Suchaktion nach Mann in hilfloser Lage mit glücklichem Ausgang
Ein 82-jähriger, ortsunkundiger Mann verirrte sich bei einem Spaziergang auf den Wanderwegen um das Freizeitgelände.