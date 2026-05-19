Große Suchaktion nach Mann in hilfloser Lage mit glücklichem Ausgang

In der Nacht zum 19.05.2026 kam es im Bereich des Triolago zu einer großen Suchaktion.

Ein 82-jähriger, ortsunkundiger Mann verirrte sich bei einem Spaziergang auf den Wanderwegen um das Freizeitgelände.

Mit Hilfe der Polizei-Hubschrauberstaffel und der Feuerwehr Riol konnte der Mann gegen 4:30 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden.



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